Monica Bellucci, 60 anni e favolosa Da Città di Castello a Hollywood,  storia di una diva (ora innamorata) 

Questa è una favola che assomiglia più alle storie delle dive italiane dell'immediato dopoguerra che alla splendida realtà che fa di Monica Bellucci una star internazionale. Oggi l’attrice compie 60 anni ed è reduce dagli applausi veneziani per la sua apparizione in “Beetlejuice Beetlejuice” diretta dal nuovo compagno, Tim Burton, ma la sua storia viene da lontano, dal piccolo paesino di San Giustino, a un passo da Città di Castello in Umbria dove è nata il 30 settembre 1964.

È qui che cresce la figlia di Pasquale e Brunella, impiegato lui, casalinga lei. Fin da ragazzina ha forme da donna, capelli corvini, sorriso aperto; va a scuola a Città di Castello dove ottiene la maturità classica e per pagarsi l'università a Perugia accetta di posare come modella. Sono appena cominciati gli anni ‘80, non ci sono ancora i reality e sa di antico la sua scelta, un percorso che la avvicina a icone come Silvana Mangano, Sofia Loren, Marisa Allasio. Tra mille dubbi e altrettanti sogni approda a Milano nel 1988, sotto contratto per un'agenzia di moda che le spalancherà le porte delle passerelle più prestigiose. In pochi mesi due fatti le cambiano la vita: si innamora del collega Nicola Farron con cui vivrà quasi sei anni e Francesco Laudadio le offre il ruolo da protagonista in "La riffa”, il film che la fa esordire sul grande schermo. Per anni alternerà la recitazione alle passerelle di moda che la fanno conoscere in tutto il mondo. Francis Ford Coppola la sceglie per “Dracula di Bram Stoker” e, in Francia, sul set de “L'appartement” di Gilles Mimouni, conosce Vincent Cassel. Sarà, per 14 anni, amore. Monica Bellucci a questo punto è la star italiana più amata nel mondo.

Nella realtà, però, Bellucci rimane sempre Monica, capace di prendersi in giro per il suo accento natio, madre premurosa e molto mediterranea, innamorata gelosa quanto riservata, star internazionale che ogni volta ama ricordare le sue radici e il debito di riconoscenza per l'Italia. Buon compleanno Monica Bellucci, strepitosa a 60 anni. E, di nuovo in amore.

RIPRODUZIONE RISERVATA