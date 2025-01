Moni Ovadia giustifica Hamas: «Il 7 ottobre un’azione legittima» 

MASSA CARRARA. Bufera su Moni Ovadia per il suo discorso davanti a scolaresche e 17 sindaci alla Provincia di Massa Carrara, dov’era invitato per la commemorazione del Giorno della Memoria, dedicato agli ebrei vittime della Shoah. Per l’attore la strage commessa da Hamas è stata «pienamente legittima» e «la verità sul 7 ottobre verrà fuori ma già oggi sappiamo che 400 civili sono stati vittime di fuoco amico israeliano». E poi: «Come ebreo dico che non si può usare lo sterminio della mia gente per giustificare lo sterminio del popolo palestinese» Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Maria Ferri di FI, per protesta si è tolto la fascia tricolore ed è uscito durante il discorso.

