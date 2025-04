Monetizzazione parcheggi, arriva il regolamento 

Il regolamento per la monetizzazione dei parcheggi approda in Consiglio comunale. È il punto all'ordine del giorno integrato dal presidente Matteo Stochino nella seduta convocata il 17 aprile nella sala di via Roma. In soldoni chi costruisce anziché cedere come da norma aree destinate a parcheggio paga al Comune una somma sostitutiva della cessione gratuita di queste aree. Nella seduta di giovedì l'amministrazione dovrà approvare il regolamento che stabilisce casistica e corrispettivi. La monetizzazione è una misura per facilitare proprio gli investimenti per chi costruisce in centro o in quelle zone urbane dove risulta impossibile reperire spazi idonei alla sosta. Questo limita l’opportunità di realizzazione di interventi privati e dunque potenziali ricadute positive per la comunità. Proprio per venire incontro a queste esigenze l'amministrazione vuole istituire questa procedura con un regolamento. Le somme che arriveranno sono vincolate per la realizzazione di nuove aree sosta. Si voterà anche per l'approvazione delle Tari, con le tariffe ritoccate al ribasso, anche se di pochi euro. E ancora il regolamento per la disciplina della sosta sugli stalli rosa riservate ai veicoli a servizio di donne in stato di gravidanza o genitori con bimbi di età non superiore a due anni e un debito fuori bilancio di circa mille euro arrivato dalla corte di giustizia tributaria. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA