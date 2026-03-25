Moneta recuperata: sono quattro al mondo  

Il percorso dei trafficanti è stato tracciato dai Carabinieri del Tpc di Cagliari (Nucleo per la tutela del Patrimonio artistico) sino al momento della consegna del tremisse d’oro, avvenuto a Olbia. I militari hanno identificato e denunciato chi ha consegnato e chi ha ricevuto la moneta (risalente a un periodo compreso tra il 773 e 781) e hanno recuperato l’oggetto di inestimabile valore, un pezzo importante del patrimonio culturale dello Stato. Ieri mattina il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso e il comandante del Nucleo Tpc di Cagliari, Marco Lai, hanno spiegato il significato dell’operazione, una costola dell’inchiesta sarda Numisma (sette indagati, 4mila monete antiche vendute in tutto il mondo). Il tremisse sequestrato dal Nucleo Tpc di Cagliari è un pezzo unico, ci sono soltanto altre tre monete uguali nel mondo e due (compresa quella sequestrata dai Carabinieri) sono state trovate in Sardegna trent’anni fa. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso. Il magistrato ha detto: «Non posso dare ulteriori dettagli, ma l’operazione consente di restituire all’Italia un pezzo della sua storia». La coniazione del tremisse d’oro è avvenuta a Lucca regnante Carlo Magno. Le indagini sono condotte con il supporto del consulente Massimo Casagrande, della Soprintendenza di Cagliari. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tempio, Marco Dantonia, ha detto: «Il dato importante è la restituzione allo Stato di questo prezioso oggetto».

Sabato prossimo, invece, saranno restituiti alla Diocesi di Tempio i due antichi sigilli, appartenuti al vescovo Diego Capece. La riconsegna sarà effettuata dal comandante Mauro Lai, (Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale -Nucleo TPC della Sardegna).

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