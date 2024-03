Mondo marino, incontri nelle scuole 

L’obiettivo è far conoscere ai giovani i pericoli del mare. Ma anche come salvaguardarlo.

Il personale della Capitaneria di porto di Oristano, guidato dal comandante Federico Pucci, ha avviato una serie di attività divulgative ed informative per gli studenti delle scuole della provincia mirate a sensibilizzare i ragazzi con particolare riferimento alle problematiche di un corretto uso del mare.

Si tratta di un’opera di sensibilizzazione rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie sui principi di educazione civica marittima con un occhio di riguardo alla sicurezza in mare, alla salvaguardia della vita umana in mare e alla tutela dell’ambiente marino.

Le prime lezioni si sono svolte nella scuola primaria di via Solferino dove sono stati coinvolti circa 30 alunni. Durante l’incontro sono stati proiettati anche alcuni filmati con protagonisti gli uomini della Guardia costiera in salvataggi in mare con condizioni particolarmente difficili. La prossima attività riguarderà l’istituto Comprensivo di Ghilarza: agli alunni verrà offerta una visita guidata della Capitaneria, mentre a fine mese inizierà, come ogni anno, il progetto ex scuola-lavoro con l’istituto tecnico commerciale “Lorenzo Mossa” di Oristano. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA