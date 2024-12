“Mondo Eco” tra passato e (frenetico) presente 

Prosegue la quinta edizione del festival di letteratura “Mondo Eco”, dedicato alla Sostenibilità Ecologica, Sociale e Culturale, organizzato da Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri, sostenuto dagli Assessorati alla Cultura della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari. Oggi, ancora una serata densa di appuntamenti. A Casa Saddi, a Pirri, alle 17.30, l’incontro con Melania Muscas e il suo “La profezia dello straniero” (Giunti), presentato da Giuditta Sireus. L’autrice, nata e cresciuta in Sardegna, dopo gli studi in Neuroscienze nel Regno Unito è tornata a vivere nella sua terra d’origine, è appassionata di archeologia e storia antica, e nel suo ultimo libro, primo capitolo di una trilogia fantasy, fonde le atmosfere del “Trono di Spade” con gli elementi del folklore sardo.

Alle 18.15 sbarca a “Mondo Eco” Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, che in dialogo con Andrea Melis, presenterà “A wild mind” (Rizzoli). Come è stato possibile, a un certo punto, che le nostre esistenze siano state fagocitate dal lavoro, dalla frenesia, dalla fatica, dalla lotta cieca alla crescita, dalla corsa alle informazioni? Quello di Bariselli è un grido di allarme, una provocazione, un monito. Come a dire: attenzione, stiamo andando contro la nostra natura di esseri umani, non è per ricevere ed elaborare questa altissima densità di stimoli ed esasperato multitasking che siamo fatti. Ma allora come funziona il nostro cervello e come possiamo ascoltarlo? “A wild mind”, nato dal successo dell’omonimo podcast, è un libro fatto di tante domande, fra resoconti scientifici e riflessioni intime. Una su tutti, di estrema attualità: perché facciamo tanta fatica a comprendere la portata dell’impatto che le nostre azioni hanno sul futuro del pianeta e quindi a diventare più virtuosi? Un libro rigoroso ma accessibile, che, spiegando le invisibili connessioni che esistono tra il nostro cervello e la natura attraverso le neuroscienze, racconta chi siamo, da dove veniamo e cosa siamo diventati.

La serata di oggi si chiude alle 19 con Laura Lanza, sassarese, docente che, in dialogo ancora con Giuditta Sireus, parlerà del suo romanzo storico “Il peso della galena”. Dalle strade del porto vecchio di Marsiglia il giovane e ambizioso Giovanni Antonio Sanna arriverà ad abitare nella villa della Regina Isabella di Capodimonte, riuscendo a costruire un impero personale grazie alla concessione mineraria ottenuta dal re Carlo Alberto.

