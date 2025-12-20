Mondo Eco, teatro e yoga nel carcere 

Il festival letterario Mondo Eco, organizzato dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo, fa tappa al carcere minorile di Quartucciu con alcuni laboratori. Fino al 5 gennaio, i giovani ospiti dell'Istituto possono cimentarsi con lo yoga e le campane tibetane. Questo laboratorio, curato da Pierpaolo Bistrussu ed Erika Porceddu, consentirà ai ragazzi del carcere minorile di ritrovare la calma interiore e uno spazio di riflessione e relax.

«Il mondo può essere un luogo migliore se ci occupiamo del nostro prossimo e curiamo per ciascuno uno spazio di relazione», dice Rita Atzeri, presidente della compagnia teatrale, «il reinserimento, il superamento del concetto di pena, sono tra i temi chiave con cui il vivere contemporaneo si deve confrontare». Gli altri laboratori che Mondo Eco porta all'interno della struttura carceraria di Quartucciu sono quello di cucina, curato da Gabriella Narciso de Il giardino dei piaceri, e quello di pet therapy con le volontarie dell'associazione Zampe sarde.

