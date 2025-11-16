VaiOnline
Letteratura.
17 novembre 2025 alle 00:25

“Mondo Eco” riparte oggi da Cagliari con la Libia di Giampaolo Cadalanu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Entra nel vivo la sesta edizione del festival di letteratura “Mondo Eco”, dedicato alla sostenibilità ecologica, sociale e culturale, organizzato da Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri. Un progetto che anche quest’anno si conferma molto articolato, con un programma nutrito, da oggi al 5 dicembre il clou, che prevede un cartellone ricco di incontri con autori di levatura nazionale e regionale. Un festival dalla rincorsa lunga, “Mondo Eco”, che è partito dallo scorso aprile con una serie di anteprime diluita nell’arco di questi mesi.
Fra gli autori e le autrici ospiti, Milena Agus, Angelo Turco, Angelica Pastorella, Lucia Tancredi, Alessandro Aresu, Daniela Annetta, Cristina Nadotti, Valentino Mannias, Paolo Massari, Riccardo Crivelli. Il festival propone, ormai tradizionalmente, oltre alla sezione strettamente letteraria, diverse attività, fra cui, in particolare, quelle di animazione e sensibilizzazione alla lettura nelle scuole, laboratori, momenti di spettacolo.

Si parte, dunque, oggi alle 18, all’Ospedale Oncologico Businco di Cagliari. Protagonista Giampaolo Cadalanu, giornalista e scrittore, a lungo inviato speciale di Repubblica, con “Sotto la sabbia. La Libia, il petrolio, l’Italia” (Laterza, 2025), presentato da Luca Borzoni, docente di Storia delle relazioni internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu