“Mondo Eco” riparte oggi da Cagliari con la Libia di Giampaolo Cadalanu 

Entra nel vivo la sesta edizione del festival di letteratura “Mondo Eco”, dedicato alla sostenibilità ecologica, sociale e culturale, organizzato da Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri. Un progetto che anche quest’anno si conferma molto articolato, con un programma nutrito, da oggi al 5 dicembre il clou, che prevede un cartellone ricco di incontri con autori di levatura nazionale e regionale. Un festival dalla rincorsa lunga, “Mondo Eco”, che è partito dallo scorso aprile con una serie di anteprime diluita nell’arco di questi mesi.

Fra gli autori e le autrici ospiti, Milena Agus, Angelo Turco, Angelica Pastorella, Lucia Tancredi, Alessandro Aresu, Daniela Annetta, Cristina Nadotti, Valentino Mannias, Paolo Massari, Riccardo Crivelli. Il festival propone, ormai tradizionalmente, oltre alla sezione strettamente letteraria, diverse attività, fra cui, in particolare, quelle di animazione e sensibilizzazione alla lettura nelle scuole, laboratori, momenti di spettacolo.

Si parte, dunque, oggi alle 18, all’Ospedale Oncologico Businco di Cagliari. Protagonista Giampaolo Cadalanu, giornalista e scrittore, a lungo inviato speciale di Repubblica, con “Sotto la sabbia. La Libia, il petrolio, l’Italia” (Laterza, 2025), presentato da Luca Borzoni, docente di Storia delle relazioni internazionali.

