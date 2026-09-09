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All’Orto Mariposa de Cardu
10 settembre 2026 alle 00:18

“Mondo Eco 2026” e i nuovi racconti di Chiara Maxia  

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Sabato alle 18 lo scenario dell’Orto Giardino Mariposa de Cardu di Quartucciu farà da cornice a un nuovo appuntamento del festival letterario “Mondo Eco”. Protagonista dell'incontro sarà la scrittrice e attrice cagliaritana Chiara Maxia, classe 1992, che presenterà la sua nuova raccolta di racconti “Radio Insomnia”, edita da VersoAltrove (2026). L'autrice dialogherà con il professor Duilio Caocci.

La partecipazione di “Radio Insomnia” al festival risponde perfettamente alla missione di “Mondo Eco”, una rassegna da sempre attenta a esplorare le complesse relazioni tra l'individuo, la società e gli spazi globali. I 27 racconti di Chiara Maxia fungono da vere e proprie eco transnazionali, raccogliendo frammenti di vissuto tra Italia, Russia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Austria. Attraverso la lente del grottesco e del soprannaturale, il libro fa risuonare le contraddizioni e le assurdità del quotidiano globalizzato. Diventa così lo strumento per stimolare una riflessione profonda su come il nonsense moderno si ripercuota sul nostro modo di abitare il mondo e di relazionarci con l’altro.

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