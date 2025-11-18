VaiOnline
Carbonia.
19 novembre 2025 alle 00:32

Mondo della cultura in lutto, addio a Tore Figus 

Mondo della cultura cittadino, e non solo, in lutto. All’età di 82 anni è scomparso Tore Figus, fortemente legato alla società Umanitaria di cui è stato direttore, sin dalla sua nascita tra la fine degli anni 60 e l’inizio degli anni 70, sino alla prima metà del primo decennio del secolo in corso.

Per tanti anni è stato anche il coordinatore regionale di tutti centri presenti in Sardegna. Nel corso della sua storia è stato protagonista di alcune delle pagine più importanti della cultura cittadina, in particolar modo nel settore legato alla cinematografia. Sua l’idea di far nascere in città la Fabbrica del cinema, che oggi si trova presso i locali dell’ex miniera di Serbariu e che a dicembre festeggerà il suo decimo compleanno. Sua la paternità anche del Mediterraneo film festival, oggi Carbonia film festival, che è diventato uno degli appuntamenti culturali internazionali più attesi in tutto il territorio.

La storia di Tore Figus è legata anche alla politica cittadina e all’attivismo socio culturale. Per anni militante nell’Arci e nel Partito Comunista Italiano e in altre formazioni di sinistra della prima e della seconda repubblica, ha ricoperto anche il ruolo di assessore. Negli ultimi anni è stato anche importante animatore del circolo soci Euralcoop, impegnato nell’organizzazione di decine di eventi di promozione della memoria del territorio.

