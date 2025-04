Mondo agropastorale Esposizione e mercato 

Fiera di San Marco, ultimi dettagli per festa e mostra mercato di venerdì, che per Ollastra non è solo la Festa della Liberazione, ma da oltre 200 anni è una mostra mercato. Si registrano triplicate le presenze degli allevamenti, ben 40, e rafforzata la presenza degli operatori commerciali, oltre 150.

Una giornata che unisce la celebrazione di San Marco con l’evento agropastorale, delle arti artigiane e della cultura rurale. Ollastra diventerà crocevia di scambi e valorizzazione del fare antico delle produzioni locali. Rappresenta più di un mercato: è un momento cruciale per riflettere sul ruolo storico, culturale e sociale del mondo agricolo e zootecnico nella nostra isola. Mantenere vivi appuntamenti di tale rilievo è una risposta alle sfide del presente, sostiene con fermezza il sindaco Osvaldo Congiu. L’evento offre un ponte tra passato e futuro, unendo innovazione e rispetto per le radici profonde che ci definiscono. «In questi anni di mandato e soprattutto dopo il Covid – continua Congiu - abbiamo cercato di riportare la nostra Fiera di San Marco nell’essenza che l’ha resa storicamente così importante e centrale: una piazza di incontro, confronto, affari e progettazione. Abbiamo lavorato per porre al centro gli allevatori». Oggi un focus sul settore artigianale, domani un confronto dedicato al comparto agropastorale.

RIPRODUZIONE RISERVATA