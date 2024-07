Mondialpol, una pista gallurese 

È trascorso un mese dall’assalto paramilitare alla sede della Mondialpol a Caniga e forse c’è una breccia nel piano dei commando entrati in azione il 28 giugno. Un punto debole che ha permesso agli investigatori di mettere sotto pressione i banditi. La falla si chiama escavatore Cat con martello demolitore ed è la macchina usata per superare il muro di cinta del “fortino” della Mondialpol. I poliziotti della Squadra Mobile di Sassari hanno scoperto una storia che ha aperto una pista investigativa interessante. Il Cat non è mai stato rubato, nessuno ne aveva mai denunciato il furto. Questo ha consentito ai banditi di poter circolare senza problemi. Ma se non c’è un esposto per il furto, che spiegazioni da l’ultimo proprietario del mezzo? Visto che la sua macchina era a disposizione dei commando, il proprietario deve dare delle spiegazioni. Così come la persona alla quale il Cat era stato venduto. E a questo punto le indagini si spostano da Caniga in Gallura, dove sono tuttora in corso.

«Lo avevo parcheggiato»

La storia ha molti punti che non reggono, stando alla ricostruzione investigativa. Le indiscrezioni dicono che l’escavatore sarebbe stato venduto a Luogosanto dove è stato utilizzato in diversi cantieri. Il proprietario, un gallurese, contattato immediatamente dalla Polizia, ha spiegato di non saper nulla da mesi della macchina. Il Cat, ha spiegato l’uomo, è stato venduto a un altro impresario che avrebbe dovuto ritirarlo a Olbia, dove era stato parcheggiato e dove è rimasto a lungo (forse in zona industriale o al porto). Ma l’acquirente non ha mai preso l’escavatore nel periodo precedente alla rapina e il proprietario se ne è disinteressato convinto che fosse stato già preso in consegna a Olbia. Qualcuno si è infilato in questo spazio libero e ha portato via l’escavatore.

Primi indagati?

l passaggi dell’escavatore da Luogosanto a Olbia e poi dalla città gallurese a Caniga non sono lineari. Non è escluso che dalla storia del Cat possano uscire i primi indagati dell’assalto. Nel frattempo si parla con insistenza di un bunker o di un vecchio seminterrato poco lontano da Caniga dal quale gli oltre dieci milioni di euro rapinati alla Mondialpol non si sarebbero ancora spostati.

