Mondialpol, caccia ai rapinatori dopo la tempesta di piombo 

La calma apparente dopo la tempesta di piombo. Ieri la sede Vedetta 2 Mondialpol, ferita venerdì sera dall’incursione di un commando armato, brulicava di silenziosi agenti della questura nell’atto di sondare l’istituto e i terreni adiacenti con la Scientifica e gli artificieri. Andavano in cerca di tracce e indizi, individuando i bossoli sparati - quasi 200, tra pistole e kalashnikov- cerchiati con il gesso, e di prove nascoste, magari un filamento di Dna. Mentre tutto attorno, più che l’infinitesimo si stagliava il macro dei fori lasciati dai proiettili sulle finestre al terzo piano, così come l’automobile ribaltata accanto al campetto che affianca lo stabilimento. Forse capovolta con l’ausilio della benna, appendice e penna meccanica con cui i criminali hanno scritto il blitz, usandola come gancio per aprirsi una breccia e prelevare i sacchi di denaro depositati su un Fiat Ducato a cui era stato tolto il tetto.

Pronti ad uccidere

«È stata una rapina - dichiara Michele Mecca, dirigente della squadra mobile di Sassari- organizzata nei minimi dettagli che ha avuto dei risvolti pericolosi perché una pattuglia dei carabinieri e della polizia stradale sono state colpite da armi da fuoco». Senza per fortuna ferire, o peggio uccidere nessuno, eventualità comunque contemplata dai rapinatori che hanno sparato ad altezza d’uomo. «Banditi in numero consistente», afferma Mecca, ora braccati dalle forze dell’ordine di tutta la Sardegna, dalle squadre mobili alla Sisco di Cagliari. E lo stesso dirigente sottolinea come il drappello di banditi avesse una preparazione militare, vista sia durante che, si intuisce, nei passi precedenti al blitz.

Le vie di fuga

In particolare per la via di fuga scelta che, in prima istanza, doveva essere giocoforza il prosieguo della stradina imboccata per arrivare all’istituto in via Caniga. Qui i banditi sono passati sotto un piccolo ponte per poi lanciarsi o lungo la strada vicinale Funtana di Lu Coibu oppure invece risalire a sinistra per raggiungere l’area della Motorizzazione. Nel primo caso sarebbero giunti dritti a Predda Niedda per dirigersi magari verso la Buddi Buddi e i tanti paesi vicini, oppure continuare per la frazione di Caniga. Ma l’ipotesi più probabile è che siano risaliti raggiungendo la rampa che indirizza a Cagliari, Nuoro e Oristano. D’altra parte, come ha documentato un video in particolare, un malvivente ha bloccato la strada parallela a quella dell’agguato, costringendo un’automobile a fare marcia indietro, consentendo in questo modo ai complici di salire per la 131, tornare a ritroso e correre appunto in direzione del capoluogo. Una direttrice che permette diverse deviazioni possibili sulla strada consentendo di giungere in velocità magari nelle campagne vicine e nascondere il bottino.

Il bottino

«Sulla sua entità non posso dire ancora nulla - sottolinea ancora Mecca - Saranno valutazioni che verranno fatte più avanti una volta che la scientifica e gli artificieri finiscono di fare rilievi all’interno della struttura». Si parla di milioni di euro, forse decine, che si presume destinati alle pensioni da consegnare lunedì, anche se la Mondialpol mette un freno alle speculazioni e ridimensiona il peso del maltolto. “I nostri sistemi di sicurezza - riferisce l’azienda - hanno complessivamente retto alla violenza dell’attacco e i malviventi sono riusciti a impossessarsi solo di una parte del denaro contante presente in sede, e non del contenuto del caveau”. Infatti, puntualizza l’istituto, “il locale blindato, che costituisce il cuore dell’edificio, non è stato espugnato” grazie, conclude, “alla preparazione del nostro personale”. Ora gli investigatori vaglieranno le immagini del sistema di videosorveglianza, oltre alle telecamere di strade e attività vicine, per carpire informazioni sul gruppo di persone armate, con il volto coperto, al momento ignoto.

