Mondiali, Vargiu-Lisci d’argento sul Nacra 15

Sventola il tricolore a Plymouth (Inghilterra) dove si è concluso il mondiale dei Nacra 15. Dietro i triestini Mattia Dimartino e Nina Cittar, brilla d’argento l’equipaggio cagliaritano formato dal timoniere Alessandro Vargiu con Noa Lisci a prua. Terzi i francesi. «Abbiamo trovato condizioni completamente diverse da quelle che ci aspettavamo» racconta Alessandro Vargiu. «Il campo di regata è stato molto difficile da interpretare, con un vento di gradiente che si opponeva alla termica, continue oscillazioni e zone di pressione molto irregolari. Siamo rimasti in mare per circa otto ore ogni giorno, è stato un Mondiale davvero impegnativo. «Per loro anche un po' di rammarico per aver sfiorato la vittoria».

Il Nacra 15 è la classe propedeutica all’olimpica “17” e il mondiale era un bel banco di prova per i 58 team provenienti da 12 Paesi e 5 continenti. I 5 equipaggi sardi erano tutti del Windsurfing Club Cagliari, che è al momento è il circolo più attivo in questa classe e che può gioire anche per il buon ottavo posto di Leonardo Vascellari e Ginevra Bacchetta, formazione in continua crescita.

A rattristare l’ambiente ieri è arrivata la notizia dell’improvvisa scomparsa, a 70 anni, di Carlo Borlenghi, leggendario fotografo di Luna Rossa e dei grandi eventi in Costa Smeralda.

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