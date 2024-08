Mondiali U20, oggi nell’asta c’è Demontis 

Ai campionati del mondo Under 20 di atletica leggera iniziati ieri a Lima in Perù, stasera è di scena Andrea Demontis. Il saltatore del Cus Cagliari va in pedana alle 23.05 italiane per le qualificazioni del salto con l’asta.

Intanto per Laura Frattaroli l’esordio mondiale è rimandato: l’Under 18 della Tespiense Quartu, a disposizione della Nazionale italiana per le due staffette del miglio, non è stata schierata nelle batterie della 4x400 mista (quindi con due ragazze e due ragazzi). La squadra italiana, formata da Cosimo Paggini, Giulia Macchi, Luca Marsicotevere e Margherita Castellani, quarta in batteria in 3’25”11, purtroppo non ha centrato la finale per 1”18. Per la sedicenne cagliaritana il prossimo appuntamento in azzurro (scelte tecniche permettendo) sarà venerdì alle 18.30 italiane, con le batterie della 4x400 femminile, e l’eventuale finale di sabato a mezzanotte e mezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA