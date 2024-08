Mondiali U20, oggi la 4x400 con Frattaroli 

Scattano a Lima i campionati mondiali Under 20 di atletica leggera su pista In Perù la prima dei quattro sardi a scendere in campo tra gli azzurri, sarà Laura Frattaroli, U18 della Tespiense Quartu dal talento cristallino che oggi alle 16.35 italiane correrà una frazione nelle batterie della 4x400 mista. L’eventuale finale è prevista prevista stanotte (ore 1.50 italiane).

Per Frattaroli, fresca campionessa europea nella staffetta 100-200- 300-400 in cui ha corso un 300 decisivo per l’esito felice della gara, questo è il secondo appuntamento dell’anno con la nazionale, stavolta però competerà coi più grandi, un premio e conferma della sua affidabilità in squadra negli appuntamenti che contano.

Domani, ma alle 23.05, esordirà anche Andrea Demontis, Junior del Cus Cagliari, nelle qualificazioni del salto con l’asta le cui eventuali finali sono fissate per venerdì alle 23. Demontis, che a inizio stagione si è dovuto fermare causa infortunio, ha dimostrato sin dalle prime uscite in pedana un’ottima condizione, eguagliando a il proprio personal best e record sardo e strappando con grande facilità la qualificazione per la rassegna mondiale in occasione dei campionati italiani, che ha vinto.

