Mondiali, tutti contro Remco Longo Borghini, bronzo di cuore 

Arriva la seconda medaglia per l’Italia dalle prove in linea ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal. Dopo l’argento della Junior Matilde Rossignoli venerdì, ieri nella prova principale, quella delle Èlite, non ha deluso la nostra fuoriclasse: Elisa Longo Borghini ha disputato una prova di enorme cuore e il suo bronzo, a 4 secondi dall’olandese Demi Vollering e dalla polacca Kasia Niewiadoma, ha il valore di un oro. Quarta a 8” la campionessa del mondo a cronometro Marlen Reusser, che nel finale ha tentato invano di agganciare la piemontese. Il bronzo ripaga la campionessa italiana della delusione per il 4° posto nella crono. Da fantascienza l’annata della 29enne olandese: ha vinto Liegi, Fiandre, Freccia Vallone, Vuelta, Giro, Tour e adesso il Mondiale più lungo di sempre, 180,1 km.

Tocca agli uomini

Un altro olandese, Mathieu Van der Poel, è tra i favoriti della gara dei professionisti che oggi dalle 15.08 chiude la rassegna iridata a Montreal. In cima ai pronostici della gara orfana di Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, c’è però il campione olimpico Remco Evenepoel. Il belga sogna l’accoppiata con la crono su un percorso che, dopo un tratto in linea di 112 km, prevede 12 giri del circuito di Mont Royal per 273 km totali. Uno dei rivali più insidiosi, Wout Van Aert, ce l’avrà in casa. Gli altri sono il messicano Isaac Del Toro, che qui ha vinto il Gp poche settimane fa, il ventenne francese Paul Seixas, il britannico Tom Pidcock che invece l’accoppiata la farebbe con il mondiale di cross country (mountain bike) vinto in Val di Sole. Molti gli ousider.

L’Italia punta sui propri giovani, con Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Christian Scaroni e magari il diciannovenne Lorenzo Finn (che ha rinunciato a difendere il titolo Under 23), assistiti da veterani come Giulio Ciccone, Matteo Trentin, Mattia Cattaneo e Alberto Bettiol. La squadra di Roberto Aamdio non parte favorita ma l’assenza dello sloveno può dare alla corsa uno sviluppo imprevedibile in cui provare a giocare le proprie carte. ( c.a.m. )

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