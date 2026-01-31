Mondiali, tocca a Van der Poel  

Gli occhi del mondo sugli occhi di uno dei più cristallini talenti del ciclismo degli ultimi vent’anni. Mathieu Van der Poel, figlio (papà Adrie) e soprattutto nipote d’arte (il nonno era Raymond Poulidor) va a caccia oggi a Hulst, nei Paesi Bassi (perciò in casa) dell’ottavo titolo mondiale Élite (professionisti) del ciclocross. Staccherebbe Eric de Vlaemink, con il quale condivide il record assoluto di sette successi. Praticamente imbattuto da tre anni, arriva al mondiale forte della vittoria della Coppa del Mondo.
Ieri ai mondiali c’è stato l’amaro 4° posto della Junior azzurra Giorgia Pellizotti, anche lei figlia d’arte. Tra le Élite, trionfo Lucinda Brand, come a Marceddì. Oggi l’Italia punta su Kevin Pezzo Rosola e Filippo Grigolini, tra i favoriti della gara Juniores .
