Mondiali, subito i big 

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei in terza posizione, Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak in terza, Margherita Porro e Andrea Spagnolli in nona: gli equipaggi italiani si sono ben comportati, nella classe Nacra 17, durante la prima giornata dei Mondiali assoluti di vela, scattati ieri a Cagliari. Le ottime condizioni meteo (termica tra i 7 e i 13 nodi) hanno consentito il regolare svolgimento sui tre campi che fino a domenica assegneranno anche i titoli iridati assoluti 49er e 49erFX, nell’ambito della Sardinia Sailing Cup.

Nacra 17

John Gimson e Anna Burnet (Gran Bretagna), argento a Tokyo, con un secondo, un terzo e un primo posto hanno preso il comando della classifica dei Nacra 17, davanti ai turchi Sinem Kurtbay e Alican Kaynar e agli argentini Mateo Majdalai ed Eugenia Bosco (argento a Parigi) ma l’Italia resta a tiro. La coppia dell’Aeronautica Militare (e di Luna Rossa) Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei sinora è la migliore della flotta italiana e sta testando il nuovo format, che potrebbe essere utilizzato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: «Negli ultimi mesi si è attivata una rivoluzione nel format», spiega Ugolini, «rispetto al format usato fino a Parigi 2024, si disputerà una finale a quattro in cui chi arriva primo vince l’evento». E Giubilei aggiunge: «Siamo felici di provare questo nuovo format sperando che sia quello giusto per gli atleti e allo stesso tempo che sia spettacolare per chi vuole seguire la vela». La coppia è di casa a Cagliari: «Ho preso la residenza qui», annuncia Ugolini, «girando tanto per il mondo, ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati ad avere un Paese così».

49er e 49er FX

La Spagna si è presa il comando provvisorio delle altre due classi. Tra i 49er guidano gli olimpionici in carica Diego Botin e Florian Trittel Paul su Erwan Fischer e Clément Pequin (Francia) e Marius Westerlind e Olle Aronsson (Svezia). Nella 49erFX Paula Barcelo’ e Maria Cantero precedono le francesi Mathilde Lovadina e Lou Berthomieu e le canadesi Georgia e Antonia Lewin-Lafrance. Tra le italiane, quinte Jana Germani e Bianca Caruso, seconde nella prima prova.

L’orgoglio

Il presidente della III Zona Fiv Corrado Fara, si gode lo spettacolo con la punta d’apprensione del bravo padrone di casa: «Avere 200 atleti, di questa levatura, divisi in tre classi olimpiche, il meglio di quello che potremmo avere in Sardegna dal punto di vista agonistico, è per noi una gioia immensa. È una promozione importante per la vela sarda e la crescita del numero degli iscritti alle scuole di vela lo testimonia». ( c.a.m. )

