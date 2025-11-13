Mondiali “sardi” con Cabras e i gemelli Spanu 

I presupposti ci sono tutti, ora non resta che attendere il 21-30 novembre per vedere se, ad Abu Dhabi, i tre portacolori sardi di azzurro vestiti lasceranno il segno alla Wako World Championship 2025, campionato del mondo di kick boxing. Nella spedizione italiana guidata dal presidente federale Riccardo Bergamini, oltre al numero uno della Federkombat Sardegna, Massimo Casula, ci saranno anche Valentina Cabras e i gemelli Alessandro e Lorenzo Spanu. La prima, cagliaritana classe 1975, veste la maglia azzurra da 20 anni, divisi equamente tra nazionale senior e master, si allena alla Tribune (stadio Amsicora) e è all’ottavo mondiale. I gemelli Alessandro e Lorenzo Spanu, 21 anni, invece, esordiranno in nazionale proprio negli Emirati Arabi, desiderosi di scrivere una nuova pagina nella storia iniziata 40 anni fa col debutto del padre Chicco (7 mondiali, 7 coppe del mondo, 16 italiani), leggenda che li allena a Domusnovas dalla tenera età.

I protagonisti

Valentina Cabras, Master che combatte nella 55 kg di light contact (calciare solo dalla vita in su), kick light (solo gambe) e pointfighing (stoccata), vanta un palmares in cui spiccano, da Senior, due argenti mondiali (Brasile e Serbia) e due europei (Turchia e Azerbaigian) e, da Master, l’oro mondiale nel 2019 e quello europeo nel 2018, sempre nei 48 kg. «Uno sport completo, non violento, pulito e di disciplina, che ci porta a essere scrupolosi nella vita e nell’alimentazione. Inoltre, anche se si combatte da soli, si è parte di una squadra che sa farsi sentire. E un grazie va ai tanti amici che si allenano con me».

Emozione e determinazione trasudano dalle parole dei gemelli Alessandro e Lorenzo Spanu, che dopo tanta esperienza in Italia nel light contact combatteranno nella senior full contact, rispettivamente nei 54 e nei 51 kg: «Sarà un onore rappresentare l’Italia, la Sardegna e il nostro paese, Domusnovas. Daremo il massimo, speriamo di andare bene e di divertirci. Siamo felici di esserci anche per nostro padre, un grande esempio». E papà Chicco non mancherà: «Non mi perderò un momento così significativo della loro carriera. Ci siamo preparati con cura, allenamenti duri e tanti sacrifici, ma lo sport è vita. Io non sarò in gara tra i master ma sarà una bellissima soddisfazione vedere i miei figli, nati e cresciuti in questo mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA