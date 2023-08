Mondiali, riflettori puntati su Jacobs 

BUDAPEST. «Avrei voluto essere il favorito per questi Mondiali, nonostante il peso delle aspettative che comportava». Marcell Jacobs è arrivato a Budapest dove domani cominciano i Mondiali di atletica (e dove ieri Sebastian Coe, unico candidato, è stato rieletto presidente di World Athletics), dopo un lungo periodo di stop per problemi fisici, ma comunque col sorriso: «Ho avuto una stagione difficile ma sono qui», ha raccontato in un incontro organizzato dal suo sponsor tecnico il campione olimpico dei 100. «Sono sicuro che sarà una sfida davvero dura, ma voglio rimanere concentrato su me stesso, andare giorno per giorno, e fare del mio meglio quando andrò in finale». Le batterie dei 100 sono domani sera dalle 19.43 e ci sarà anche Samuele Ceccarelli. Semifinali e finale domenica sera.

Anche ieri un gruppo di atleti azzurri è partito per l’Ungheria. Dalia Kaddari (che assieme a Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Andrea Agrusti compone il quartetto sardo), partirà domani e sarà in pista per i 200 mercoledì alle 12.05. Gli atleti arriveranno scaglionati, a seconda del giorno di gara.

Già domani, nella giornata inaugurale, l’Italia punta su getto del peso maschile (con Fabbri e Weir) e lungo femminile (con Iapichino) per provare a dare l’assalto al podio. Prima di tutto, però, alle 8.50, ci sarà la marcia con Stano, Fortunato e Cosi impegnati nella 20 km maschile.

