Mondiali, rana e tuffi d’oro 

Singapore. Finalmente gli ori! Il medagliere italiano ai mondiali di nuoto di Singapore fa un balzo sino al settimo posto complessivo grazie a due successi arrivati ieri.

Nuoto in vasca

La sorpresa arriva da 50 metri di rana stellare. Saltano i pronostici e si avverano i sogni per Simone Cerasuolo che regala il primo titolo in piscina per l'Italia ai mondiali di nuoto di Singapore: dopo quattro giorni di argenti splendenti, serviva il giovane arrivato da Imola a tingere d'azzurro il gradino più alto del podio. In lacrime il romagnolo che nella vasca secca si gioca il tutto per tutto e lo fa mettendo il turbo dai venticinque metri; gara perfetta, come del resto lo era stata quella dei tuffatori, e crono di 26”54. Spaesati i rivali arrivati ai blocchi da favoriti: il russo sotto bandiera neutrale Kirill Prigoda secondo in 26"62 e soprattutto il cinese Qin Haiyang - oro a Fukuoka 2023 - che dopo aver condotto fin dal primo turno, nell'atto conclusivo non va oltre il bronzo in 26”67.

La rana azzurra continua la sua tradizione di fenomeni, che parte da Domenico Fioravanti e arriva a Nicolò Martineghi, entrambi arrivati sull'Olimpo. «Dedico questa vittoria a mia madre, che mi ha portato in piscina, a mio padre e a mio fratello che mi sostengono da sempre», le parole di Cerasuolo. Nei 200 farfalla vinti dall'americano Luca Urlando, l'Italia scende dal podio iridato con Alberto Razzetti e Federico Burdisso sesto e ottavo. Aveva illuso la 4X100 misti mista in finale con il miglior tempo, ma solo sesta.

I tuffi

In un mercoledì da leoni, a stupire ci avevano pensato qualche ora prima altri millennial devoti all'acqua, Chiara Pellacani e Matteo Santoro, conquistando un oro inedito nel trampolino 3m sincro misto. I due giovanissimi azzurri si prendono la scena battendo i cinesi Li Yajie e Zilong Cheng (terzi) e gli australiani Maddison Keeney e Cassiel Rousseau (argento). Mai nessuna coppia italiana, infatti, aveva vinto l'oro mondiale nei tuffi sincro. Finora solo Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a conquistare un titolo mondiale. "Il valore di questa medaglia è indescrivibile. Siamo troppo contenti. Vincerla con Matteo è la ciliegina sulla torta», è il commento a caldo di Chiara Pellacani, alla seconda medaglia. «Senza di lui non sarebbe successo tutto questo». Già vicecampioni del mondo l'anno scorso e d'Europa quest'anno, 22 anni lei, 18 lui, romani, Chiara e Matteo si conoscono da sempre e il loro affiatamento nel sincro è anche merito di una fiducia reciproca che parte da lontano: «Siamo come fratelli», amano sottolineare e ora condivideranno anche l'esperienza negli States.

RIPRODUZIONE RISERVATA