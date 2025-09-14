Mondiali, primi tre punti  

ITALIA 3

ALGERIA 0

Italia : Giannelli 1, Romanò 11, Michieletto 15, Bottolo 13, Anzani 5, Russo 8, Balaso (L). Gargiulo 2, Sani. Ne: Sbertoli, Porro, Galassi, Rychlicki, Pace (L). All: De Giorgi

Algeria : Hamimes, Ikken 10, Hosni 10, Dour 11, Bouyoucef 2, Chikhi 1, Abi Ayad (L). Dekkiche, Amrat 2, Kadri. Ne: Arab, Bourouba, Farouk, Zerouka (L). All: Imeloul

Parziali : 25-13, 25-22, 25-17



manila. Esordio con vittoria per l'Italia maschile di pallavolo ai Mondiali, nelle Filippine. Gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi hanno battuto l'Algeria con un netto 3-0 (25-13, 25-22, 25-17). «In queste competizioni è importante rompere il ghiaccio. Chiaramente l'avversario dal punto di vista tecnico non era pericolosissimo, ma come si è visto dipende dall'approccio che hai tu», ha commentato coach De Giorgi.

La gara

La squadra italiana, chiamata a difendere il titolo di campione del mondo in carica, è scesa in campo con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto; Bottolo di banda, Anzani e Russo centrali con Balaso libero. L'Algeria si è affidata a Hamimes in palleggio, Ikken opposto, Hosni e Dour schiacciatori, Bouyoucef e Chikhi coppia di centrali e Abi Ayad libero. Il primo set è stato dominato dall'Italia: un doppio ace di Mattia Bottolo ha aperto la fuga sul 10-5, costringendo l'Algeria al time-out. Il muro di Roberto Russo e gli attacchi di Romanò hanno chiuso il parziale senza storia: 25-13.

Sofferenza

Nel secondo set, prestazione di orgoglio dei nordafricani che si sono anche portati avanti sul 16 a 13 grazie a Hosni e Dour. La situazione è stata risolta da Alessandro Michieletto: prima un muro del 21-21, poi tre ace consecutivi che hanno ribaltato il punteggio e consegnato il set agli azzurri: 25-22. Il terzo parziale ha visto l'ingresso di Giovanni Gargiulo. L'Italia ha gestito la partita con Simone Giannelli in regia e affidandosi a Romanò. Bottolo ha chiuso il match con una diagonale perfetta: 25-17. Ora l'Italia è attesa dalle sfide al Belgio (domani) e Ucraina (giovedì).

RIPRODUZIONE RISERVATA