Mondiali, per l’Italia compito tremendo 

«Il football? Meraviglioso. Il Tour? Unico. Paris 2024? Che emozione. Ma ora c'è il Mondiale». A esprimersi è l'ipotetica voce della Francia sportiva, ormai in fibrillazione per l'evento dell'anno, la Coppa del mondo di rugby che prenderà il via domani. E la partita inaugurale allo Stade de France è già un momento clou, visto che mette di fronte la nazionale di casa e la Nuova Zelanda. Sono due delle favorite tra le venti partecipanti al torneo per andare a giocarsi il titolo nella finale di sabato 28 ottobre, insieme con il Sudafrica campione uscente e l'Irlanda, n.1 del ranking.

Purtroppo per l'Italia di Kieran Crowley, francesi e All Blacks sono nel suo stesso girone e lo spazio per superare per la prima volta nella storia il primo turno, passano solo le prime due, è esiguo, anche se il presidente della Fir Marzio Innocenti, inguaribile ottimista, parla di possibile vittoria a Lione contro la Francia. L'obiettivo degli azzurri è conquistare il terzo posto, che garantirebbe la qualificazione diretta al prossimo Mondiale; il sogno è battere una delle due teste di serie e approdare ai quarti, ma per almeno provarci bisognerà vincere con le altre due squadre del girone, Namibia (sabato alle 13) e Uruguay, più facile a dirsi che a farsi. «Ma io penso che l'Italia farà bene a questo Mondiale», dice Diego Dominguez, storico mediano d'apertura azzurro, e oggi commentatore Sky. A proposito, oltre al network satellitare, anche la Rai trasmetterà in chiaro qualche incontro (19, compreso il match inaugurale e quelli dell’Italia).

Il presidente federale Marzio Innocenti sottolinea che «la preparazione è stata molto buona, le partite di warm-up hanno dato indicazioni molto interessanti. Vinciamo le partite che dobbiamo vincere, ma abbiamo giocato alla pari anche con l'Irlanda. Ora il primo passaggio sono le prime due partite (la seconda con l'Uruguay, il 20, ndr ) ma non saranno facili».

RIPRODUZIONE RISERVATA