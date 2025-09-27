VaiOnline
Ciclismo.
28 settembre 2025

Mondiali, Pegolo argento Juniores 

Terzo podio per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su strada che si chiudono oggi in Ruanda con la prova più attesa, quella degli uomini Élite. Dopo il bronzo conquistato da Federica Venturelli nella cronometro Under 23 e l'oro di Lorenzo Finn nella prova in linea di categoria, ieri è arrivato l'argento di Chantal Pegolo tra le Juniores. Una prestazione corale di squadra straordinaria, con ben tre azzurre in lotta per le medaglie fino all'ultimo giro. L'oro è andato alla spagnola Paula Ostiz. Brava anche Giada Stilo, quinta a 3”.

Longo Borghini 15ª

Non sono arrivate soddisfazioni, invece dalla gara delle donne, che ha avuto un esito a sorpresa. Ha vinto l’outsider svizzera Magdaleine Vallieres, che ha preceduto di 23” la neozelandese Niamh Fisher-Black e di 27” la 41enne spagnola Mavi Garcia. Elisa Longo Borghini ha tentato più volte di rientrare sule atlete in fuga senza trovare collaborazione e chiudendo 15ª a 1’50”.

Oggi il clou

L’andamento poco prevedibile della gara può essere un’indicazione anche per la prova di oggi. Tutti dicono che i favoriti, sui 267,5 km del percorso (con 6000 m di dislivello) siano Tadej Pogacar e Remco Evenepoel ma la rosa dei possibili protagonisti è ben più ampia e comprende anche l’azzurro Giulio Ciccone.

