Mondiali, Paltrinieri rinuncia ai 1500 stile 

Fukuoka. L'Australia dei record: O’Callaghan, Jack, Throssell e Titmus sono superbe e stravincono la 4x200 col record del mondo in 7'37"50. Leon Marchand stabilisce il record europeo nei 200 misti, dopo aver già vinto i 400 con primato mondiale nella giornata d'apertura e i 200 farfalla. Il francese si impone in 1'54”92 e cancella l'1'55”18 “in gommato” dell'ungherese Laszlo Cseh a Roma 2009. La canadese Summer McIntosh trionfa nei 200 farfalla delle millennials con il record mondiale juniores (2'04”06); l'australiano Kyle Chalmers conquista il suo primo titolo iridato, vincendo nei 100 stile libero in 47”15 e battendo il primatista mondiale David Popovici, sesto. Le azzurre Sofia Morini e Martina Carraro si fermano in semifinale, entrambe quattordicesime: la debuttante bolognese nei 100 stile libero e la 30enne ligure nei 200 rana.

Questo è il riassunto della giornata di ieri ai Mondiali di Fukuoka, in cui l'Italia ha fatto da spettatrice, ma a tenere banco è stata, in chiave azzurra, la vicenda di Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse di Carpi aveva detto di sentirsi in riserva, quindi con poche energie, poi è passato ai fatti rinunciando a gareggiare nei 1500 stile libero, la sua gara, in accordo con l'allenatore Fabrizio Antonelli, il direttore tecnico Cesare Butini, il capo delegazione Marco Bonifazi e lo staff medico della nazionale guidato da Lorenzo Marugo. Ovviamente quella dell'olimpionico di Rio è stata una decisione sofferta ma non si poteva fare altrimenti. Paltrinieri è un campione che non accetta mai di rinunciare a nulla, anzi si è lanciato nella maratona di 800, 1500 e acque libere; ma questa volta ha deciso con la piena consapevolezza del proprio stato di forma, per anticipare il completo recupero verso i Giochi.

