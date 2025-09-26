Mondiali, oggi Italia-Polonia vale una finale 

Manila. Italia-Polonia è come una finale: oggi alle 12.30 (Rai2 e Dazn) torna la sfida che sta diventando un “classico” della pallavolo moderna: grazie alla rivincita sul Belgio nei quarti, gli azzurri sono per la settima volta tra le prime quattro formazioni al mondo, un risultato non scontato all'arrivo nelle Filippine. Nell'altra semifinale (alle 8.30 italiane) si confronteranno Repubblica Ceca e Bulgaria. Usciti di scena i campioni olimpici della Francia, il quotatissimo Brasile dopo soli tre match e persi per strada Argentina e Usa, non é avventato dire che si tratti di una finale anticipata.

Italia e Polonia si sono affrontare già nel 2022, ultimo atto di quella edizione iridata. Allora a vincere 3-1 furono gli azzurri. L'occasione più recente risale alla finale Nations League di agosto: 3-0 per i polacchi. I confronti d'alta quota sono nel dna di Ferdinando De Giorgi: «La Polonia »non è una squadra contro la quale usare solo la potenza, bisogna essere “smart”. Sono forti in battuta, quasi tutti. È il tipo di partita in cui puoi partire con un'idea, ma poi bisogna vedere l'efficacia della tattica ed essere rapidi a cambiarla, se necessario», la sua analisi.

