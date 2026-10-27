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28 ottobre 2026 alle 00:54

Mondiali, Massidda in gara nei 65 kg 

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Sergio Massidda guida la Nazionale azzurra da oggi a Ningbo, in Cina, ai campionati del mondo di pesistica olimpica. Un appuntamento doppiamente importante, dato che rappresenta la prima gara di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Sarà proprio il talentuoso atleta di Ghilarza (tesserato per l’Esercito) a salire in pedana per primo stamattina, alle 9 italiane, per gareggiare nella categoria fino a 65 kg. Il direttore tecnico Sebastiano Corbu (che in Cina è accompagnato dagli altri tecnici Gonario Corbu, Raffaele Navarino e Matteo Orecchini) potrai poi contare su Lucrezia Magistris (-61 kg) che sarà in gara nella mattinata di domenica e su Genna Toko Kegne, che farà il proprio esordio nella categoria fino a 69 kg martedì alle 13. ( c.a.m. )
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