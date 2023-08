Mondiali, l’Italia si gioca il primato con la Dominicana 

Chi vince oggi è sicura di entrare nel girone della seconda fase del Mondiale. Italia e Repubblica Dominicana si affrontano alle 10 (diretta su Rai2, Sky Sport, Now e Dazn) all'Araneta Coliseum di Manila, dove 48 anni fa Muhammad Alì sconfisse Joe Frazier nel terzo match per il titolo iridato. Se gli azzurri hanno battuto l'Angola 81-67 dopo 36' di sofferenza, la Repubblica Dominicana ha superato le Filippine soltanto all'ultimo minuto per 87-81. Il centro Nik Melli inquadra la partita: «Giocheremo contro una formazione fisica e veloce nel ritmo. Dovremo controllare i rimbalzi e non farli correre. Loro ruotano intorno a Karl Anthony Towns, che ha grandissimo talento, usa bene le mani, trova il canestro facilmente e per la taglia che ha gioca molto da fuori. Dovremo contenerlo di squadra».

Tra i rivali, il lungo dei Minnesota Timberwolves è stato il mattatore contro le Filippine: 26 punti (ma con 5/16 al tiro) e 10 rimbalzi. Non è il solo giocatore da tenere d'occhio: il play-guardia Feliz ha segnato 12 punti con buone percentuali e dato 8 assist, poi l'altro punto di riferimento con regia e canestri, il 37enne Liz, che ha firmato 18 punti, ma ha subìto anche un leggero infortunio che potrebbe condizionarlo.

Le altre gare

Il Sud Sudan ha sfiorato il colpaccio contro il Portorico, perdendo solo al supplementare 101-96. Il Canada ha maltrattato i campioni europei della Francia (+30). Gli Usa non hanno avuto problemi contro la Nuova Zelanda: 99-72 con 21 punti in 19 minuti di Paolo Banchero che un anno fa aveva illuso l'Italia sulla possibilità di giocare con la nazionale di Pozzecco.

Italia : Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Pajola, Datome. All. Pozzecco.

Rep. Dominicana : Pena, Mendo- za, Montero, Solano, Liz, Feliz, Vargas, Delgado, Suero ne, Figue- roa, Quinones, Towns. All. Garcia.

Risultati 1° turno. Gruppo A : Italia-Angola 81-67, Rep. Dominicana-Filippine 87-81.

Gruppo B : Serbia-Cina 103-65, Portorico-Sud Sudan 101-96.

Gruppo C : Usa-N. Zelanda 99-72, Grecia-Giordania 92-71.

Gruppo D : Lituania-Egitto 93-67, Montenegro-Messico 91-71.

Gruppo E : Australia-Finlandia 98-72, Germania-Giappone 81-63.

Gruppo F : Georgia-Capo Verde 85-60, Slovenia-Venezuela 100-85.

Gruppo G : Brasile-Iran 100-59, Spagna-C. d’Avorio 94-64.

Gruppo H : Lettonia-Libano 109-70, Canada-Francia 95-65.

