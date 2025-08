Mondiali, lampo di Ceccon sui 100 farfalla 

E pensare che i 100 farfalla non sono la sua gara: Thomas Ceccon sorprende tutti e si qualifica per la finale mondiale con il record italiano. Oggi a Singapore l'eclettico nuotatore veneto, reduce dalla bruciante eliminazione in batteria nei 200 dorso, proverà a sorprendere tutti: la voglia di aggiungere un'altra medaglia alle tre conquistate fin qui (argento nei 100 dorso e con la staffetta veloce, bronzo nei 50 farfalla) è tanta. «Sarà difficile anche se con 50”4 può scapparci qualcosa». Fa comunque la storia Sara Curtis, prima italiana in una finale iridata nei 100 stile. La diciottenne italo-nigeriana chiude all'ottavo posto dopo una brillante prima vasca e si gode, comunque, un risultato importante, guardando a un futuro che si prospetta brillante: «Ero abbastanza agitata prima della finale. Ho provato a viverla nel migliore dei modi. Adesso mi dedicherò ai 50 e poi partirò per il college in Virginia proprio il giorno del mio compleanno (il 19 agosto, ndr ) con tanta curiosità».

Le altre gare

La sesta giornata di gare a Singapore promuove tre azzurri in finale: oltre a Ceccon nei 100 farfalla, si sono qualificati Leonardo Deplano nei 50 sl e Silvia Di Pietro nei 50 farfalla dopo il record italiano del mattino in batteria (25”49). A 32 anni, la capitana azzurra continua a essere un esempio straordinario per le più giovani. Chiude invece al settimo posto la staffetta 4x200 stile libero con Carlos D'Ambrosio, Filippo Megli, Marco De Tullio e Stefano Di Cola che nuotano in 7'05”54.

