Mondiali Juniores, Murtas 6ª nella finale del K4 500 metri 

Stavolta non è salita sul podio come agli Europei di fine giugno a Bratislava, ma il sesto posto conquistato ai mondiali Juniores di canoa a Plodvid (Bulgaria) vale come una medaglia per Elena Murtas. La sedicenne canoista oristanese ha colto il sesto posto nella finale del K4 500 metri, assieme ad Alessandra Centrone, Sofia Zucca e Sophia Vianello.

Il percorso

Il quartetto azzurro ha superato la batteria con il quarto tempo complessivo (1’39”380) poi si è addirittura imposto nella propria semifinale, migliorandosi in 1’38”859. Nella finale a nove è arrivato sesto: fuori portata le prime (la vincitrice Ungheria, la Germania e la Spagna), ma tra le altre tre è stato un finale al fotofinish, in cui l’ha spuntata la Polonia. Dietro il kayak azzurro, Canada, Serbia e Cina. Per l’allieva del tecnico Andrea Lilliu e per il Circolo Oristano, una nuova soddisfazione da una ragazza che promette molto bene.

