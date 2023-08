Mondiali, Italia già in pista 

Glasgow. Rivoluzione di format e numeri per un mondiale davvero extralarge. Per undici giorni, Glasgow si trasforma nella capitale del ciclismo: scatta oggi in Scozia la rassegna iridata, un'olimpiade della bici, con 13 discipline tutte insieme, oltre 8000 atleti al via, più di 120 paesi rappresentati e 205 maglie iridate da conquistare. Numeri record del mondiale 2023: dalla bmx alla strada, dalla pista alla mountain bike, per la prima volta nella storia della rassegna iridata saranno accorpate in un'unica kermesse tutte le competizioni su due ruote.

Team sprint e scratch

Le prime medaglie che verranno assegnate saranno in pista con l'inseguimento individuale femminile, il Team sprint femminile e la finale Scratch 15 km maschile, in programma domani al Sir Chris Hoy Velodrome, che prende il nome dall'ex pistard britannico, vincitore di sei ori olimpici e di undici titoli mondiali. L'Italia punta in alto, con grandi nomi in tutte la categorie. Nell'endurance ci sono, tra gli altri, Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan ed Elia Viviani, sempre protagonisti assoluti in pista. Tra le donne, il CT Marco Villa ha scelto Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi. Occhi puntati naturalmente sulla strada.

Domenica la strada

L'evento più atteso è sicuramente la prova in linea maschile élite di domenica. Tantissime le incognite, a partire dal meteo e dalla lunghezza del percorso. 272,4 km, una prima parte in linea (con la salitella di Crow Road) che anticipa l'ingresso nel circuito: 14,3 km da percorrere dieci volte, senza vere e proprie salite (c’è Montrose Street, 200 metri al 6%), ma con curve che non danno respiro, adatto agli uomini scattanti. L'Italia avrà come capitano Matteo Trentin, che proprio a Glasgow nel 2018 si laureò campione europeo su strada in linea davanti a Mathieu van der Poel e Wout Van Aert, due tra i favoriti per la vittoria finale. Il Belgio schiera anche il campione inc arica Remco Evenepoel e Jasper Philipsen, vincitore di 4 tappe e della classifica a punti al Tour de France 2023. Ma occhi anche su Tadej Pogacar (ha vinto Fiandre, Liegi e Lombardia) e Mads Pedersen, già iridato nel 2019 in simili condizioni. Su strada l’Italia ha anche la carta Filippo Ganna da giocare nella cronometro di venerdì 11, e, nella gara di chiusura del 13, quella rappresentata dalle ragazze, con Elisa Balsamo, ma non solo, in grado di fare bene.

