Mondiali, Italia a valanga sulla Namibia 

Non un Italrugby perfetta, ma vincente sì. La squadra azzurra parte con una vittoria ai Mondiali cominciati venerdì in Francia. Gli azzurri di Kieran Crowley hanno superato 52-8 la Namibia nel match valido per il girone A giocato a Saint-Etienne, raggiungendo la Francia a 5 punti in classifica. Sette le mete segnate dagli azzurri (contro una africana), tutte trasformate da un Tommaso Allan perfetto al calcio (anche un piazzato al suo attivo, per 17 punti). A marcare sono stati Lorenzo Cannone (man of the match), Garvisi, Lamb-Cona, Capuozzo, Faiva, Zuliani e Odogwu.

«La Namibia ha fatto un ottimo lavoro nel primo tempo per renderci la vita difficile, sono molto orgoglioso della squadra e del modo in cui ha saputo adattarsi alla partita», ha detto il ct azzurro. «Nel secondo tempo abbiamo gestito il match con grande efficacia. A questo livello devi rispettare l'avversario, ci sono due squadre in campo che cercano di prendere il sopravvento, se tutto andasse sempre per il meglio e si eseguisse il piano al 100%, si vincerebbe sempre di cento punti. Ora godiamocela: una vittoria in un Mondiale va festeggiata». Prossimo match il 20 alle 17.45 contro l'Uruguay.

RIPRODUZIONE RISERVATA