Mondiali, in finale il quartetto dell’inseguimento 

Glasgow. Missione compiuta. Il quartetto azzurro maschile dell’inseguimento ha conquistato la finale ai mondiali di ciclismo di Glasgow. I campioni olimpici hanno stampato il terzo tempo in batteria, poi hanno demolito al Nuova Zelanda in semifinale guadagnandosi la sfida di oggi contro la Danimarca. Al Sir Chris Hoy Velodrome, il team azzurro formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro (schierato al posto di Simone Consonni) ha superato la Nuova Zelanda con il tempo di 3'46"855. Una prova convincente da parte della squadra del ct Marco Villa, anche se i danesi hanno fatto meglio, superando l'Australia con il crono di 3'45”634. Non potranno bissare l'oro mondiale dello scorso anno le inseguitrici: Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini hanno ottenuto il quinto tempo, mancando la semifinale (4'14"472). Oggi cercheranno il ripescaggio alla finalina per la medaglia di bronzo.

Mountain bike

Per il settore fuoristrada, ieri in Scozia si sono chiuse anche le qualifiche del downhill, dove è in gara anche il campione italiano, Davide Palazzari, che è entrato in finale. L’Êlite di Carbonia ha fatto segnare il 21° tempo (4'33"137), preceduto dall’altro azzurro Loris Revelli (19° in 4'32”615).

La gara su strada

Intanto sale la “febbre” per la gara in linea su strada dei professionisti, in programma domani a Glasgow. «Se devo fare un paragone con qualcosa di già visto, il finale mi ricorda molto il mondiale di Richmond del 2015, con lo strappo a un chilometro dall'arrivo. Secondo me chi scollina con 5” di vantaggio può arrivare», è l’opinione di Matteo Trentin, il capitano dell'Italia del ct Daniele Bennati, dopo aver pedalato assieme al resto del gruppo (unico assente Pasqualon) lungo il percorso della gara. La squadra ha provato anche la salita del tratto in linea, prima di arrivare al circuito. «I ragazzi si sono resi conto in prima persona di quanto raccontato in questi mesi», le parole del ct Daniele Bennati. «Il giudizio complessivo non cambia: tracciato nervoso. Il tempo giocherà un ruolo determinante».

