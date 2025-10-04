Mondiali Formula Kite, il giorno della verità 

Lo straordinario spettacolo di colori visto ieri ha fatto da prologo al gran finale del Campionato del mondo di Formula Kite, oggi al Poetto di Quartu. E l’Italia è in piena corsa per un titolo.

La partenza delle regate è prevista per le 11 ma con la possibilità di anticipare a causa del maestrale che dovrebbe rinforzare molto nella mattinata. Sul maxischermo allestito in spiaggia, nello stabilimento Blue Sky, chi vorrà potrà seguire la regata da terra. In testa alla classifica, l'azzurro Riccardo Pianosi è a un passo dal titolo: si scontrerà con il campione uscente Maximilian Maeder, che fino all’ultimo combatterà per difendere il titolo. L’italiano, quartese d’adozione, è arrivato alla giornata decisiva di Final Series al comando, consolidando la posizione nella seconda e nella terza regata di giornata entrambe vinte, per poi chiudere ieri con una serie di prove perfette, «Sono in forma, mi sono allenato bene l’ultimo periodo», assicura Riccardo «e la Sardegna è sempre fantastica». Tra le ragazze l’olandese Jessie Kampman, in testa sin dalla prima prova, parte favorita nel match per il primo posto contro la francese Lauriane Nolot. Comunque vada, il Sardinia Grand Slam ha già un vincitore: è il Poetto che si conferma sede ideale per i grandi eventi del kite.

