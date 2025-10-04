VaiOnline
Vela.
05 ottobre 2025 alle 00:21

Mondiali Formula Kite, il giorno della verità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo straordinario spettacolo di colori visto ieri ha fatto da prologo al gran finale del Campionato del mondo di Formula Kite, oggi al Poetto di Quartu. E l’Italia è in piena corsa per un titolo.

La partenza delle regate è prevista per le 11 ma con la possibilità di anticipare a causa del maestrale che dovrebbe rinforzare molto nella mattinata. Sul maxischermo allestito in spiaggia, nello stabilimento Blue Sky, chi vorrà potrà seguire la regata da terra. In testa alla classifica, l'azzurro Riccardo Pianosi è a un passo dal titolo: si scontrerà con il campione uscente Maximilian Maeder, che fino all’ultimo combatterà per difendere il titolo. L’italiano, quartese d’adozione, è arrivato alla giornata decisiva di Final Series al comando, consolidando la posizione nella seconda e nella terza regata di giornata entrambe vinte, per poi chiudere ieri con una serie di prove perfette, «Sono in forma, mi sono allenato bene l’ultimo periodo», assicura Riccardo «e la Sardegna è sempre fantastica». Tra le ragazze l’olandese Jessie Kampman, in testa sin dalla prima prova, parte favorita nel match per il primo posto contro la francese Lauriane Nolot. Comunque vada, il Sardinia Grand Slam ha già un vincitore: è il Poetto che si conferma sede ideale per i grandi eventi del kite.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 