Mondiali con quattro sardi 

Tre velocisti, un marciatore: specialità agli antipodi unite dalla bandiera con i Quattro mori. Nella Nazionale azzurra di atletica leggera, che dal 19 agosto sarà impegnata ai campionati mondiali, tra gli 80 convocati dal dt Antonio La Torre c’è la conferma della presenza dei quattro alfieri sardi. Il tempiese di Brianza, Filippo Tortu (200 metri e staffetta 4x100), l’oristanese Lorenzo Patta (4x100), la quartese Dalia Kaddari (200 e 4x100) e il sassarese Andrea Agrusti (35 km di marcia). Fatta eccezione per la velocista (Fiamme Oro), gli altri tre sono tutti delle Fiamme Gialle. Patta, Tortu e Kaddari, sono a Roma sino a sabato, assieme al gruppo degli staffettisti, per l’ultimo collegiale prima della partenza per Budapest, la prossima settimana. Agrusti, dopo due blocchi di tre settimane a Roccaraso, resterà ad allenarsi a Ostia, al centro delle Fiamme Gialle.

Programma

Mercoledì 23 attorno alle 12 toccherà a Kaddari e Tortu snelle batterie dei 200, con eventuale semifinale giovedì sera e finale in chiusura del programma di venerdì, neppure due ore dopo le batterie delle 4x100. Le finali delle staffette, sabato 26 a fine serata. La 35 km di marcia è invece in agenda alle 7 (ora locale) di giovedì 24.

Gerusalemme

Agli Europei Under 20 di Gerusalemme, l’unico sardo in gara, l’oristanese Luca Flore, non è riuscito ad approdare alle semifinali di stamattina nei 400hs. Ha perso il passo sull’ultimo ostacolo e ha chiuso al 7° posto la batteria in 54”27, lontano dal personale di 52”62 che gli avrebbe assicurato il passaggio del turno.

