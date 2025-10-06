VaiOnline
Vela.
07 ottobre 2025 alle 00:27

Mondiali, comincia lo show al Poetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Primo giorno oggi per 202 equipaggi presenti a Marina Piccola per i Campionati del mondo assoluti delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17, l’appuntamento di spicco del ricco cartellone della Sardinia Sailing Cup griffata Federvela. È il banco di prova di inizio quadriennio per chi ha come obiettivo Los Angeles 2028 e per questo sono molti i nomi importanti presenti in tutte le classi. La plurimedagliata brasiliana Martine Grael, figlia di Torben Grael (uno dei mostri sacri della vela mondiale), regaterà nel 49 fx, e ha appena concluso a Cadiz una tappa del Sail Gp dove è l’ unica donna al timone: «Ci aspetta una intensa settimana, è la regata più importante dai Giochi Olimpici dello scorso anno, quindi è la prima occasione per tutti di gareggiare di nuovo insieme in una flotta così numerosa», dichiara invece l’australiano Max Paul che di strada per arrivare a Cagliari ne ha fatta parecchia.

Italiani e sardi

Per l’Italia, che ha dominato gli ultimi anni grazie a Ruggero Tita e Caterina Banti, spiccano i nomi Gigi Ugolini e Maria Giubilei. Per qualche giorno lasciano la base di Luna Rossa per dedicarsi al Nacra 17 che li ha visti diverse volte vincitori. C’è anche Margherita Porro, vincitrice a Barcellona nell’America’s Cup femminile. Nella flotta dei Nacra 17, anche due equipaggi sardi: i cagliaritani Tommaso Cantoni e Carolina Vargiu e, da Porto Rotondo, Andrea Dematteis e Gaia Falco, all’esordio nella classe. Oggi le prime regate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu