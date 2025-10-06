Mondiali, comincia lo show al Poetto 

Primo giorno oggi per 202 equipaggi presenti a Marina Piccola per i Campionati del mondo assoluti delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17, l’appuntamento di spicco del ricco cartellone della Sardinia Sailing Cup griffata Federvela. È il banco di prova di inizio quadriennio per chi ha come obiettivo Los Angeles 2028 e per questo sono molti i nomi importanti presenti in tutte le classi. La plurimedagliata brasiliana Martine Grael, figlia di Torben Grael (uno dei mostri sacri della vela mondiale), regaterà nel 49 fx, e ha appena concluso a Cadiz una tappa del Sail Gp dove è l’ unica donna al timone: «Ci aspetta una intensa settimana, è la regata più importante dai Giochi Olimpici dello scorso anno, quindi è la prima occasione per tutti di gareggiare di nuovo insieme in una flotta così numerosa», dichiara invece l’australiano Max Paul che di strada per arrivare a Cagliari ne ha fatta parecchia.

Italiani e sardi

Per l’Italia, che ha dominato gli ultimi anni grazie a Ruggero Tita e Caterina Banti, spiccano i nomi Gigi Ugolini e Maria Giubilei. Per qualche giorno lasciano la base di Luna Rossa per dedicarsi al Nacra 17 che li ha visti diverse volte vincitori. C’è anche Margherita Porro, vincitrice a Barcellona nell’America’s Cup femminile. Nella flotta dei Nacra 17, anche due equipaggi sardi: i cagliaritani Tommaso Cantoni e Carolina Vargiu e, da Porto Rotondo, Andrea Dematteis e Gaia Falco, all’esordio nella classe. Oggi le prime regate.

RIPRODUZIONE RISERVATA