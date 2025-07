Mondiali azzurri,  3 km d’argento per Taddeucci 

Singapore. Ginevra Taddeucci è la Silver lady del nuoto azzurro in acque libere ai Mondiali di Singapore. L'atleta fiorentina firma la terza gara consecutiva sul podio, ed e' di nuovo argento nella 3 km sprint knock-out, dopo quelli della 10 km e della 5. E chissà se nella notte (assieme all’immenso Gregorio Paltrinieri, ieri 4°, il cagliaritano Marcello Guidi e Giulia Gabbrielleschi) è riuscita ad aggiungere anche un’altra medaglia dalla staffetta 4x1500 in cui Greg aveva pronosticato: «Siamo in cinque nazionali per tre posti, ma l'Italia se la gioca alla grande».

La fiorentina

«Non pensavo di essere da podio, ma quando sono uscita dall'acqua sono andata da Paltrinieri e gli ho detto “ora siamo 3-2”...», l'ironia col compagno azzurro, che ha sfiorato il podio nonostante il dito rotto. Taddeucci, già bronzo olimpico la scorsa estate nella Senna, sorprende ancora per resistenza, mentalità e razionalità risolvendo con un colpo di genio nel finale una gara a eliminazione, con qualificazioni, semifinali e finale: l'azzurra legge perfettamente la situazione ed esce da sinistra bruciando tutte tranne la vincitrice Ichika Kajimoto, che aveva anticipato lo scatto dall'altra parte del campo gara. Terza l'australiana campionessa mondiale della 5 e 10 km Moesha Johnson in ex aequo con l'ungherese Bettina Fabian. «Neanche io avrei immaginato di valere il podio», ammette Taddeucci, prima italiana a conquistare tre medaglie individuali in un'edizione iridata. «Ero rassegnata al quinto posto; davanti si sono picchiate, ho visto il buco, ne ho approfittato e improvvisamente la gara si é trasformata in un 50 stile libero. Ho messo le gambe e andavo alla grande. Paradossalmente mi sentivo peggio nei primi 1500. Invece é andato tutto alla grande». Eliminata in semifinale la napoletana Antonietta Cesarano.

Gli uomini

Nella gara maschile domina lo straripante tedesco Florian Wellbrock che piazza la tripletta d'oro vincendo, dopo la 5 e la 10 chilometri, in 5'46”0. È stata una finale diversa rispetto a quella femminile con Gregorio Paltrinieri intrappolato dopo la partenza e in grado di scalare posizioni fino al quarto posto in 5'58”9.

