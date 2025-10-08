VaiOnline
Vela.
09 ottobre 2025 alle 00:36

Mondiali, al Poetto dominio britannico 

Gli organizzatori: «Il successo di questo evento è il riconoscimento del nostro lavoro» 

Dominio britannico anche durante la seconda, perfetta giornata di regate nello specchio d’acqua del Poetto, tre campi di regata per i campionati del mondo assoluti delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17. L’unica occasione in Italia di vedere in contemporanea tre mondiali nelle stesse date.

Vento leggero in regime di brezza termica hanno caratterizzato i primi due giorni, rendendo le regate ancora più tecniche, perché quando il vento è leggero la difficoltà sta nel saperlo leggere e trovare la strategia giusta per essere i primi a prenderlo. Nel nuovo format, da oggi le flotte saranno due per ogni classe, gold e silver, in base ai risultati raggiunti, per arrivare a una finale a quattro dove chi arriva prima vince il titolo.

Le sfide

Nella flotta dei Nacra 17, dopo sei prove, in testa alla classifica overall restano i britannici olimpionici John Gimson e Anna Burnet seguiti dai turchi Sinem Kurtbay e Alinan Kaynar e dall’equipaggio italiano formato da Gigi Ugolini e Maria Giubilei, team che ieri ha concluso la terza prova con un primo di giornata che gli ha permesso di aggiudicarsi il terzo posto in classifica generale. I due velisti del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare, già nei team di Luna Rossa Prada Pirelli, hanno vinto un anno fa nel mare di Barcellona la UniCredit Youth America’s Cup e la Puig Women's America’s Cup.

Non buona invece la prestazione dell’equipaggio formato da Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak che scende al 14° posto in classifica.Nella classe 49er conducono saldamente i polacchi con primo e secondo posto seguiti dagli australiani, mentre nella 49er FX sono in testa le forti norvegesi seguite dalle spagnole e dalle australiane. Le italiane Iana Germani e Bianca Caruso sono al momento ottave, quindi dentro i primi dieci.

Una grande sfida

«La Sardinia Sailing Cup è una grande sfida per Cagliari, che ha reagito in modo perfetto nel seguire questo format che prevede lo svolgimento di regate mondiali per tre anni consecutivi e che è andato sempre in crescendo», commenta Mirco Babini, organizzatore e anima della Sardinia Sailing Cup. «Un grande riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto con Federazione Italiana Vela in Sardegna», dice Corrado Fara, presidente della III Zona FIV, «un occhio verso il futuro per quello che ancora potremo fare. E’ una promozione importante per la vela sarda e per tutti i suoi praticanti, la crescita del numero degli iscritti alle scuole di vela ne è una testimonianza tangibile».

Oggi previsto vento leggero, si inizierà a definire la zona medaglia. Partenza prevista per le ore 13.

