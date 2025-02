Mondiali a Saalbach: caccia al primo podio 

SAALBACH. È la ZwoelferKoegel la grande montagna di 2.000 metri al centro del comprensorio sciistico di Saalbach da dove scendono le due piste sulle quali da oggi si disputeranno i 48’ Campionati mondiali di sci alpino che assegneranno 11 titoli. Le due piste (“Cristallo di neve” e “Ulli Maier” intitolata alla campionessa austriaca morta in un drammatico incidente di gara nel 1994 a Garmisch) precipitano alla periferia di questo paesino del salisburghese dove all'arrivo è stato costruito un vero e proprio stadio dello sci con tribune per 15 mila posti.

L'Italia arriva a questi mondiali con 21 azzurri schierati e due grandi star da tutti indicate come protagoniste annunciate dell'alta velocità: sono Sofia Goggia e Federica Brignone, due abituate in coppa ad alternarsi insieme sul podio e a questi mondiali potranno farlo in ben tre discipline: discesa, superG e gigante.

Si parte oggi alle 15, con il parallelo a squadre con porte da gigante ma sci da slalom speciale. I Paesi più forti sono Austria, Svizzera, Norvegia e Stato Uniti. L'Italia non ha grandi ambizioni e schiererà Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. L'unico precedente da podio per l'Italia nel parallelo a squadre ai Mondiali rimanda all'edizione di Are del 2019, quando la squadra composta dallo stesso Vinatzer, Simon Maurberger, Lara Della Mea e Irene Curtoni vinse la medaglia di bronzo, alle spalle di Svizzera e Austria.

