Mondiale Youth Silver, Cappai difende il titolo 

Sette mesi di attesa, Patrick Cappai ritrova il ring domani sera per difendere il titolo mondiale Youth dei pesi piuma conquistato prima di Natale. Lo farà nella “sua” Quartu Sant’Elena, al Tennis Club di Marina Residence contro Ramadhani Haji Kimwaga, pugile della Tanzania. «Sono emozionato ed entusiasta perché convinto che ci saranno tante persone a tifare per me. Il supporto della mia città mi rende orgoglioso, non vedo l’ora di salire sul ring e dimostrare di essermi preparato adeguatamente per un incontro di tale livello. Troverò un avversario che cerca il match e dovrò essere bravo a contrattaccare», dice Cappai, 23 anni, autentico talento della boxe isolana.

Avversario ostico Kimwaga, che ha un record di sei incontri e sei vittorie e una boxe molto selettiva e competitiva. «Sono molto carico e motivato. Voglio mantenere la cintura, farò di tutto», assicura Cappai senza sbilanciarsi su eventuali ambizioni future. «Il mio futuro è questo match, poi si vedrà». «Non ci poniamo limiti, abbiamo obiettivi molto ambiziosi. Patrick sabato difenderà il titolo mondiale, ma abbiamo anche altri atleti in forte ascesa», sottolinea papà Fabrizio, che lo guida all’angolo.

domani notte, oltre a quella di Cappai, brilleranno anche le stelle del Mosca sassarese Cristian Zara (contro il tanzaniano Ramadhani), il Gallo di Iglesias Nicola Mancosu (contro l’ungherese Bernath), il Welter cagliaritano Stefano Lai (contro il pugile della Mongolia Jugder). Il primo gong suonerà alle 19. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA