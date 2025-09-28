mondiale wingfoil, stravince spanu 

Una grandissima vittoria. Dopo quattro giorni di intense regate sempre vissute al vertice della classifiche, per Maddalena Spanu si aggiudica il primo mondiale Formula WingFoil disputato a Cagliari come primo evento di Sardinia Sailing Cup. L’oristanese volante, nonostante abbia solo 18 anni, con determinazione e forza straordinarie, ha gestito in modo ottimale tutte le prove affermandosi su una flotta con avversarie di spessore. La francese Vania Picot chiude seconda, la greca Aimilia Kosti terza. Maddalena, che sembra al momento non avere avversarie è da esempio e ispirazione per i giovani che si affacciano a questa giovane disciplina che sgomita per entrare nel programma olimpico. Nella flotta maschile primo posto per il fortissimo francese Mathis Ghio, secondo il siciliano Francesco Capuzzo e terzo il gardesano Alessandro Jose Tomasi.

Maddalena, figlia d’arte (papà Matteo è campione di windsurf) si è formata sulla tavola Techno 293. Il suo approccio è serio, meticoloso ma non rinuncia al lato ludico. Si allena tutti i giorni alternando uscite in mare con la palestra e la bicicletta, il suo sparring partner è il fratello Nicolò Spanu anche lui impegnato in questo circuito mondiale. Da due anni fa parte del progetto Young Azzurra dello Yacht club Costa Smeralda, che da subito ha creduto nelle sue possibilità.

Si chiude nel migliore dei modi il primo appuntamento della kermesse velica che vedrà il Poetto protagonista della vela mondiale, fino al 16 ottobre con i Campionati del Mondo Nacra 17, i Campionati del Mondo 49er e 49Fx, e la Foil Academy International Trophy. Oggi a Quartu inizierà invece il campionato del mondo Formula Kite, classe olimpica, che vedrà impegnati rider di tutto il mondo.

