Mondiale, un ottimo Guidi è 4° 

Bracciata dopo bracciata, ancora una volta, non ha deluso con una gara da protagonista dal primo all’ultimo metro. Il cagliaritano Marcello Guidi ha colto il quarto posto nella seconda prova della Coppa del Mondo in acque libere a Golfo Aranci sulla distanza dei 10 km, vinta dall’unghese Rasovszky. Una manifestazione che per la prima volta si è svolta in Italia facendo registrare, proprio in occasione di questo secondo appuntamento organizzato dall’Acquatic Team Freedom e dal comitato regionale, il record di partecipanti con156 iscritti tra la prova maschile e quella femminile. Tra gli uomini, come detto, ad avere la meglio è stato il vicecampione olimpico, l’ungherese Kristof Rasovszky in 1h47’16”60, tra le donne ad imporsi è la tedesca Leonie Beck in 1h56’17”40 davanti alle azzurre Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi.

La gara

Guidi affronta i sei giri da 1660 metri con la caparbietà di chi vuole un risultato di rilievo: il ritmo è elevato da subito, al primo giro il cagliaritano è in testa, una leggera pioggia accompagna le fatiche degli atleti che nuotano con la muta essendo la temperatura di 17.3 °C . Sul lungomare di Golfo Aranci quasi un migliaio di appassionati osserva con attenzione una gara di gran livello.

Vanno via in sei, Guidi rimane tra la terza e la quarta posizione, mettendosi bene in scia. Al giro finale si rifà sotto il tedesco Oliver Klemet, l’andatura aumenta, Rasovszky è in perfetto controllo e non lascia spazio a repliche precedendo l’azzurro Domenico Acerenza, secondo in 1h47’20”10, il tedesco Klemet terzo in 1h47’20”50 e Guidi in 1h47’22”10. Sesto il campione olimpico Gregorio Paltrinieri in 1h47’26”20. Ottima prova anche per l’altro fiore all’occhiello del nuoto di fondo isolano, ovvero Fabio Dalu, l’atleta cagliaritano seguito da Marco Cara, che giunge ventunesimo in 1h49’06”50.

«Stavo bene»