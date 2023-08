Mondiale Techno 293, trionfo cagliaritano 

Una medaglia d’oro e due di bronzo: bilancio esaltante per la Sardegna al campionato mondiale Techno293 concluso ieri a Quiberon, in Francia. Angelina Medde (oro Under19), Teresa Medde (bronzo under17) e Veronica Poledrini (bronzo under21), tutte targate Windsurfing Club Cagliari, sono state le protagoniste di un campionato caratterizzato da condizioni meteo “nordiche”, con vento sempre robusto, spesso accompagnato da pioggia e poca visibilità.

Le sorelle Medde non sono nuove a risultati internazionali di questo calibro, soprattutto la campionessa mondiale Angelina: «Da subito ho capito che la mia avversaria era l’estone Liisbeth Orav, agevolata, rispetto a me, dal fisico più adatto al vento forte. In una prova mi sono ritirata perché ho commesso un errore di percorso e per correttezza ho preferito non concludere la regata». La cagliaritana, con questo titolo iridato che va ad aggiungersi a quello europeo 2023, bissa i successi internazionali ottenuti anche nel 2022 e annuncia il suo ritiro dalle competizioni: «Purtroppo non ho il fisico adatto alla classe olimpica, quindi questa è stata la mia ultima regata. Ora, per il momento, mi dedicherò all’università, sperando di riuscire ad entrare in medicina».

Le medaglie conquistate a Quiberon riflettono l'ottimo livello di competenza della squadra giovanile del Windsurfing Club Cagliari. Il successo conferma il trend positivo, mai esaurito sin dai tempi delle prime vittorie della campionessa cagliaritana Marta Maggetti.

