Mondiale S1GP, oggi e domani a Tramatza il secondo round 

Motori accesi al Sardinia Circuit Ws98 di Tramatza, che oggi e domani ospiterà, per il quarto anno consecutivo, il Gran Premio della Sardegna di Supermoto, 2º round del Campionato del Mondo S1Gp. Al via 32 piloti provenienti da 14 nazioni, tra cui il campione del mondo in carica e leader del campionato, Marc-Reiner Schmidt (Tm), l’austriaco Lukas Hollbacher (Ktm), che vinse in Sardegna nel 2023, e l’azzurro Elia Sammartin (Hond), 5º nel round d’apertura in Spagna e uno dei 4 italiani al via. Sul circuito oristanese (1800 metri, di cui 250 su sterrato) di scena anche i giovani talenti dell’Europeo Junior. Il programma odierno prevede dalle 9.45 le prove libere di Sm Junior e S1Gp, dalle 14 le cronometrate di Sm Junior, le qualifiche Q1e Q2 e la Superpole della S1Gp e poi Gara1 della Sm Junior (16.15) e di S1Gp (17.15). Domani, dopo il warmup (9.30), le altre due gare dell’Europeo Junior (11.30 e 14) e, nel mondiale S1Gp, le attese Fast Race (12.30) e Super Final (15).

L’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu: «Stiamo proseguendo, anche se con risorse limitate rispetto al passato, un cammino iniziato con la scorsa legislatura. Inseriamo i grandi eventi sportivi soprattutto di livello mondiale e continentale all’interno di una strategia di marketing che ci aiuta a intercettare fette o nicchie di mercato spesso raggiungibili solo attraverso lo sport». «Siamo orgogliosi di avere una presenza internazionale che dà spessore alla manifestazione, in questi quattro anni abbiamo migliorato il circuito, ora omologato per gare mondiali e nazionali», ha concluso l’organizzatore, Danilo Boccadolce di Xiem.

RIPRODUZIONE RISERVATA