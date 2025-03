Mondiale per club, montepremi da favola: un miliardo 

La squadra che vincerà la Coppa del Mondo per club intascherà fino a 125 milioni di dollari (115 milioni di euro), ma anche solo partecipare per Inter e Juventus, le uniche italiane presenti alla nuova competizione al via il 14 giugno, può valere dai 13 ai 38 milioni dollari.

È un montepremi record quello del format che si svolgerà negli Stati Uniti sino al 13 luglio. Ieri la Fifa, che organizza il torneo, oltre a rendere note le cifre ha spiegato come saranno ripartiti i premi partita per partita e fase per fase. Ma c’è anche un programma di investimento solidale con l’obiettivo di raccogliere 250 milioni di dollari aggiuntivi da distribuire alle società di tutto il mondo senza che la federazione internazionale trattenga qualcosa per l’organizzazione o intacchi le proprie riserve. In campo scenderanno 32 squadre dai cinque continenti divise in otto gironi.

Il montepremi complessivo sarà di un miliardo di dollari (circa 925 milioni di euro), suddiviso in una componente di prestazione sportiva da 475 milioni di dollari (440 milioni di euro) e una di partecipazione da 525 milioni di dollari (485 milioni di euro). Sommando tutti i bonus di risultato accumulati strada facendo, la squadra vincitrice al termine delle sette partite giocate potrà ricevere fino a 125 milioni di dollari. L’Europa fa la parte del leone in termini di premi per la sola partecipazione: i club del Vecchio Continente riceveranno ciascuno tra i 12,81 e i 38,19 milioni di dollari.

Le somme esatte per ciascun club europeo vengono stabilite secondo criteri sportivi e commerciali. Le squadre del Sudamerica riceveranno ciascuna 15,21 milioni in bonus di partecipazione, a quelle del Nord, Centro America e zona dei Caraibi, Asia e Africa andranno 9,55 milioni. L’unica squadra dell’Oceania (Auckland City) riceverà 3,58 milioni. «Il modello di distribuzione rappresenta il più grande stanziamento mai assegnato a una competizione che comprende una fase a gironi e una fase a eliminazione diretta», ha sottolineato Gianni Infantino, presidente della Fifa, «oltre allo stanziamento previsto per i club partecipanti ci sarà un programma di solidarietà senza precedenti con l’obiettivo di ridistribuire per il calcio una somma aggiuntiva di 250 milioni di dollari nei quattro angoli del pianeta».

