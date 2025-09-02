Mondiale,  Italia-Polonia per centrare la semifinale 

C'è la Polonia sulla strada dell'Italia questo pomeriggio nel match dei quarti di finale del Mondiale in corso a Bangkok. In palio la semifinale iridata e, per le azzurre anche la possibilità di allungare ancora la striscia di vittorie consecutive arrivata a 33 incontri. Quello tra l'Italia e la Polonia, allenata dall'italiano Stefano Lavarini, è senza ombra di dubbio il match clou del programma dei quarti: di fronte la squadra numero 1 al mondo e la terza. C'è grande attesa per la sfida (alle 15.30, diretta su Rai 2, Dazn, Rai Play e VBTV), nella sua corsa al titolo mondiale l'Italia, campione olimpica e della Volleyball Nations League, ha vinto il girone B e ha dominato gli ottavi di finale contro la Germania, mentre la Polonia ha concluso al primo posto il girone G e ha poi superato il Belgio in una partita combattuta di cinque set. L'ultima sfida tra i due sestetti in semifinale di Nations League, quando, all'Atlas Arena di Lodz, le azzurre si imposero con un secco 3-0 guadagnandosi la finalissima poi vinta sul Brasile 3-1 il giorno seguente. «Sarà una partita difficile contro una squadra forte e blasonata», spiega alla vigilia la schiacciatrice Gaia Giovannini, «sarà fondamentale la fase muro-difesa per riuscire ad arginare gli attacchi dell'opposta e la loro fisicità a muro».

Il percorso delle azzurre è stato finora perfetto: vittoria sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva con Cuba (3-0) e quindi vittoria col Belgio (3-1) staccando il pass per gli ottavi. A Bangkok, l'Italia ha poi battuto la Germania (3-0) centrando i quarti. Sarà un duello ad alta tensione, dove capitan Danesi e compagne dovranno tenere a freno l'ambizione della Polonia, in costante crescita sotto la gestione di Lavarini.

