VaiOnline
Volley.
03 settembre 2025 alle 00:28

Mondiale,  Italia-Polonia per centrare la semifinale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C'è la Polonia sulla strada dell'Italia questo pomeriggio nel match dei quarti di finale del Mondiale in corso a Bangkok. In palio la semifinale iridata e, per le azzurre anche la possibilità di allungare ancora la striscia di vittorie consecutive arrivata a 33 incontri. Quello tra l'Italia e la Polonia, allenata dall'italiano Stefano Lavarini, è senza ombra di dubbio il match clou del programma dei quarti: di fronte la squadra numero 1 al mondo e la terza. C'è grande attesa per la sfida (alle 15.30, diretta su Rai 2, Dazn, Rai Play e VBTV), nella sua corsa al titolo mondiale l'Italia, campione olimpica e della Volleyball Nations League, ha vinto il girone B e ha dominato gli ottavi di finale contro la Germania, mentre la Polonia ha concluso al primo posto il girone G e ha poi superato il Belgio in una partita combattuta di cinque set. L'ultima sfida tra i due sestetti in semifinale di Nations League, quando, all'Atlas Arena di Lodz, le azzurre si imposero con un secco 3-0 guadagnandosi la finalissima poi vinta sul Brasile 3-1 il giorno seguente. «Sarà una partita difficile contro una squadra forte e blasonata», spiega alla vigilia la schiacciatrice Gaia Giovannini, «sarà fondamentale la fase muro-difesa per riuscire ad arginare gli attacchi dell'opposta e la loro fisicità a muro».

Il percorso delle azzurre è stato finora perfetto: vittoria sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva con Cuba (3-0) e quindi vittoria col Belgio (3-1) staccando il pass per gli ottavi. A Bangkok, l'Italia ha poi battuto la Germania (3-0) centrando i quarti. Sarà un duello ad alta tensione, dove capitan Danesi e compagne dovranno tenere a freno l'ambizione della Polonia, in costante crescita sotto la gestione di Lavarini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia