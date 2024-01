Mondiale, è tutto speciale 

Svelati i dettagli del 21º Rally Italia Sardegna, in programma dal 30 maggio al 2 giugno con base ad Alghero e valido come 6º round del Campionato del Mondo Wrc, Wrc2, Wrc3 e Junior. Organizzato dall’Automobile Club d’Italia col supporto della Regione, il Ris è una delle manifestazioni più prestigiose dell’intero panorama nazionale - nel motorsport è secondo solo alla Formula 1 - e, anche nel 2024, riserverà sorprese e novità. La Rally Guide 1, pubblicata a quattro mesi dal via, anticipa un percorso di 1063 km, di cui 266,48 km cronometrati e articolati in 16 speciali, tutte su sterrato.

Il programma

L’edizione 2024 è già allineata alle direttive Fia 2025 e prevede, dopo la cerimonia di partenza e la parata nella serata di giovedì 30 maggio, tre tappe intense e avvincenti. Alle 8 di venerdì 31 si comincerà con lo shakedown di Olmedo (2,14 km, dalle 8) e, dalle 13.30, i concorrenti percorreranno i 77,82 km crono dei doppi passaggi sulle speciali Osilo-Tergu, allungata a 25,65 km (ore 14.33 e 17.33), e Sedini-Castelsardo (13,26 km, 15.33 e 18.33). Il primo giugno previsti 149,36 km crono, con 4 speciali da ripetere due volte: prima Tempio (12,03 km, 7.26 e 10.26) e Tula (22,81 km, 8.47 e 11.47), poi, dopo il cambio gomme a Pattada, i grandi classici Monte Lerno-Monti di Alà (25,17 km, 14.05 e 17.05) e Coiluna-Loelle (14,67 km, 15.05 e 18.05).

Domenica 2 giugno, infine, i 39,30 km delle doppie tornate su Cala Flumini (12,55 km, 7.55 e 10.55) e la scenografica Sassari-Argentiera (7,10 km, 9.05 e, come Power Stage, alle 12.15). Il podio algherese dirà se i belgi di Hyundai, Neuville-Wydaeghe, che intanto si sono aggiudicati il Rally di Monte Carlo 2024, bisseranno il successo olbiese del 2023.

