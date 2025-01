Mondiale di Pole e aerial dance, otto oristanesi salgono sul podio 

Bottino ricco per l’associazione sportiva “Studios wellness” che a Bologna, in occasione della Pole and aerial world cup ha conquistato 6 medaglie d’oro e 2 d’argento. «Quest’anno - dice il coach, Simone Luca Sanna - è stata molto dura, perché il livello sta crescendo sempre di più». Sul gradino più alto Leonardo Camedda (amaca U10 rookies); Mara Meloni e Francesca Bina (double hoop sd rookies); Mara Meloni (mixed arts M40 rookies); Diego Porcu (mixed arts U14 rookies); Iago Sanna (mixed arts U14 rising stars); Daniel Deidda (mixed arts U30 rookies). Medaglia d’argento per Vanessa Naseddu - Mara Meloni - Francesca Bina - Giorgia Manca (group hoop sg mixed arts M40 rookies) e Luna Capitani (Silk U18 Rising star). ( m. g. )

