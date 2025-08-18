Mondiale Club, dal 2029 potrebbe essere  ogni due anni 

Un Mondiale per club ogni due anni, invece che ogni quattro: è questa, secondo l'inglese Guardian, il progetto sul tavolo di Gianni Infantino. Secondo la ricostruzione del giornale britannico, la Fifa prenderà in considerazione l'idea di organizzare la Coppa del Mondo per Club ogni due anni a partire dal 2029, una scelta che se presa che metterebbe ulteriore pressione sul calendario internazionale e scatenerebbe un'altra reazione negativa da parte di Premier League e Uefa.

L’opzione

La prossima Coppa del Mondo per Club si svolgerà tra quattro anni, dopo il primo torneo allargato a 32 squadre di questa estate negli Stati Uniti; ma a fare pressione sulla Fifa per trasformare il torneo in un appuntamento biennale, con il raddoppio dunque delle entrate, sarebbero i principali club. Secondo la ricostruzione di The Guardian, il Real Madrid avrebbe messo sul tavolo l'opzione durante i colloqui con la Fifa a Miami a giugno, e ci sarebbe già l'accordo di diverse altre società, tra cui Barcellona, Manchester United, Liverpool e Napoli: tutte squadre che non hanno partecipato alla prima edizione, e che sarebbero beneficiate da un allargamento della formula a 48 squadre.

Fonti della Fifa hanno spiegato al giornale inglese che l'ipotesi non è fattibile per il 2027, ma dopo il 2029 lo scenario del calendario internazionale sarà diverso, e potrebbe nascere il Mondiale per club 2031. In questo caso il calendario Fifa eliminerebbe la pausa estiva di giugno, che viene però usata dalla Uefa per le finali di Nations League.

